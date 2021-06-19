Во Владимирской области открыли ещё 133 койки для коронавирусных больных

Как сообщают в областной администрации, в регионе возросла потребность в специализированном коечном фонде, поэтому во Владимирской области дополнительно развернуты еще 133 ковидные койки. 70 из них открыли в городской больнице №2 г.Владимира, 33 – в Камешковской районной больнице, 20 – в Судогодской районной больнице, 10 – в родильном доме №2 г.Владимира. Всего в медицинских организациях региона действуют 1003 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 85 процентов из них занято (853), свободны 150 коек. Напомним, за время пандемии 32098 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 51 человек, а 1245 пациентов скончалось.