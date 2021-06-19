Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболело 74 человека

В регионе за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 17 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Петушинском, 7 сл. в Муромском, 7 сл. в Ковровском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Селивановском). Также за сутки в области 51 владимирец выздоровел и пять скончались от коронавируса. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 508 случаев заболевания, 7864 из них во Владимире, 4168 сл. в Гусь-Хрустальном, 3787 сл. о. Муром, 2478 сл. в Ковровском, 2175 сл. в Александровском, 2029 сл. в Петушинском, 1446 сл. в Юрьев-Польском, 1349 сл. в Вязниковском, 1526 сл. в Кольчугинском, 1290 сл. в Суздальском, 1068 сл. в Собинском, 1086 сл. в Киржачском, 963 сл. в Меленковском, 818 сл. в Камешковском, 758 сл. в Гороховецком, 729 сл. в Селивановском, 538 сл. в Судогодском, 436 сл. в г. Радужном.