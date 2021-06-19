Во Владимирской области десять школ получат по полмиллиона рублей

В этом году в регионе в конкурсе участвовали 36 школ, внедряющих инновационные программы, 24 городские и 12 сельских, из двадцати муниципальных образований. Победителями стали десять школ, пять городских и пять сельских, набравших больше всего баллов. Награды получат Муромская школа №7, школа № 22 имени Героя России Г.Н. Сергеева в Коврове, лицей №14 во Владимире, владимирская школа № 29, Судогодская школа №2, Бавленская школа имени Героя Советского Союза П.А. Рачкова, Арсаковская основная общеобразовательная школа №31, Степанцевская школа, Борисо-Глебская школа, энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И. Шибанкова. Выигранные деньги образовательные учреждения смогут потратить на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической базы, ремонт, а также на повышение квалификации учителей.