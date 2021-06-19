В коронавирусом госпитале в Юрьевце заняты все койки

Во Владимирской области начала ухудшаеться ситуация с распространением коронавируса. Врачи связывают это с тем, что в регион пришел индийский штам коронавируса, который более заразен и поражает не только дыхательную стстему. Сейчас, как отмечает региональный Роспотребнадзор, больше болеют молодые люди. В городской больнице 6 в Юрьевце, где лечат больных коронавирусом,заняты все койки, больше половины пациентов тяжелые, 20% - очень тяжелые. Как отмечают медики, сезонного снижения количества заболевших, как прошлым летом, не произошло, зато болеть жители стали тяжелее. Один из пациентов больницы месяц не может пойти на поправку. Губернатор Владимир Сипягин посетил госпиталь, убедившись в серьезности ситуации, а 18 июня в регионе ввели новые коронавирусные ограничения, в том числе ограничив работу общепита и запретив массовые мероприятия. Напомним, ограничения вступают в силу в понедельник, 21 июня.