По факту пожара в Струнино Следственный комитет возбудил уголовное дело

Как сообщает СУ СК России по Владимирской области, по факту случившегося вечером 17 июня пожара на деревообрабатывающем производстве в городе Струнино Александровского района возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».

По версии следствия, с 16 по 17 июня на объекте велись работы по капремонту, однако около шести часов вечера 17 числа из-за произошедшего возгорания начался пожар, охвативший площадь в 3000 квадратных метров. В результате два сотрудника предприятия получили ожоги и были госпитализированы. Также огонь уничтожил готовую продукцию на сумму около 5 миллионов рублей.

В настоящее время конкретных обвиняемых по делу нет, следственные мероприятия продолжаются.