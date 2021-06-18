Во Владимире временные автобусы из Доброго вводить пока не планируют

Автобусы "АДМ", за исключением двух маршрутов, покинули улицы Владимира Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как только утром 18 июня на линию вместо покинувшей почти все свои маршруты «АДМ» вышли временные автобусы №19С и №30С, курсирующие между Юрьевцем, Энергетиком и Рябинкой, владимирцы задались резонным вопросом: ведь ушедшие с линии машины №21С, 22С, 15 и 20С ездили и еще и в Доброе, но почему же там на их замену не вышло ни одного «альтернативного варианта»?

- Сегодня мы проводили мониторинг пассажиропотока, но в Юрьевце, - признался начальник Управления транспорта и связи горадминистрации Владимира Юрий Иванов. - Будем следить за ситуацией и во Фрунзенском районе, но пока не видим необходимости вводить там дополнительные рейсы. Автобусов, следующих из Доброго, в данный момент достаточно.

Кстати, по словам Юрия Иванова, не оставили городские власти без внимания и автобусы №12С и №32, о которых официально накануне не сообщалось. Их тоже обслуживала компания «АДМ», и также с 18 июня покинула оба этих направления.

По словам главного транспортника города, с сегодняшнего дня данные маршруты обслуживает ООО «РТС». Этому же перевозчику перешел и маршрут №6С.