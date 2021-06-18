Во Владимире прокуроры обнаружили в детсадах «круговую поруку»

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой областного центра проверки дошкольных образовательных учреждений было установлено, что в детском саду №54 частично нарушался федеральный закон «Об образовании в российской Федерации».

Нарушение заключалось в том, что право преимущественного приема здесь, согласно правилам, имеют братья и сестры малышей, которые уже посещают этот детский садик против те, кто пришел туда впервые.

Точно такие же нарушения обнаружились в детсадах № № 61, 87, 128, 6, 103, 72, 34, 95, 14, 11, 31, 1 и 24. Прокуратура опротестовала противоречащие закону пункты правил, дающих преимущество в приеме родственникам детсадовцев. В настоящее время протесты находятся на рассмотрении.