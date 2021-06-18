За неделю во Владимирской области выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза

По данным еженедельного оперативного мониторинга на 17 июня на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 159 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение.

- С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 29 клещей, доставленных людьми. Выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.