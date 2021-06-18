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Общество18 июня 2021 13:39

За неделю во Владимирской области выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза

От укусов клещей пострадало 42 ребенка
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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По данным еженедельного оперативного мониторинга на 17 июня на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 159 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение.

- С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 29 клещей, доставленных людьми. Выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.