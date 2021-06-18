Житель Гороховца обокрал соседа, пока тот ходил по магазинам

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 38-летнего местного жителя.

В минувшем феврале в полицию обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что из его квартиры исчезли 8000 рублей, лежавшие в сумке. По словам потерпевшего, в тот день он ненадолго выходил в магазин и забыл закрыть входную дверь, а когда вернулся, денег на месте уже не было.

При опросе возможных свидетелей и изучении записей видеонаблюдения с ближайших магазинов оперативники уголовного розыска смогли вычислить подозреваемого, которым оказался сосед мужчины. Свою вину он не стал отрицать и даже частично возместил потерпевшему ущерб.

В скором времени уголовное дело, возбужденное по статье «кража», рассмотрит Гороховецкий районный суд.