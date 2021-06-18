Во Владимирской области развернули еще 133 койки для больных коронавирусом

18 июня во Владимирской области лабораторно подтверждён 61 новый случай заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 34434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты ещё 133 ковидные койки: 70 – в Городской больнице №2 Владимира, 33 – в Камешковской районной больнице, 20 – в Судогодской районной больнице, 10 – в Родильном доме №2 Владимира.

Всего развернуто 1003 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80,4 процента из них занято (806), свободно − 197 коек.

32047 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 52 человека. За период наблюдения в области отмечено 1240 летальных случаев.