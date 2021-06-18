Владимирские спортсмены завоевали пять медалей на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

С 10 по 17 июня в Финляндии проходил Чемпионат мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. В составе команды страны выступали сразу 4 владимирских спортсмена: заслуженные мастера спорта России Антон Фолифоров, Светлана Фолифорова и Ольга Шипилова-Виноградова, а также юниор Александр Трунин.

Лучшей из российских спортсменов на соревнованиях стала Светлана Фолифорова, которая завоевала две золотые медали в масс-старте и на средней дистанции, и в итоге стала лидером общего зачёта Кубка Мира по велоориентированию. В спринте спортсменка стала второй.

Ее супруг Антон Фолифоров стал третьим в масс-старте и завоевал серебряную медаль в эстафете.