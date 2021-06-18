Владимирская область закупит новую пожарную и аварийно-спасательную технику на 75,2 млн рублей

Эта сумма выделена из областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций. 75,2 млн рублей пойдут на закупку 31 единицы специальной автомобильной техники для тушения природных (ландшафтных) пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Новой техникой планируется оснастить аварийно-спасательную службу "Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области", органы исполнительной власти региона, а также подразделения государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Владимирской области. 20 пожарных автомобилей на шасси ГАЗ-231073 будут переданы в муниципальные образования.