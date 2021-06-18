В Камешковском районе дотла сгорел рейсовый автобус «Второво-Владимир»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.40 диспетчерам пожарной охраны поступил сигнал о возгорании рейсового автобуса марки «ПАЗ», ехавшего в пассажирами из села Второво во Владимир.

Прибывшие на место огнеборцы быстро потушили «Пазик», который сгорел полностью — общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал — пассажиры и водитель — всего 12 человек, выбрались из салона еще до прибытия пожарных подразделений и уехали на попутках в областной центр.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины пожара.