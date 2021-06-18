Во Владимирской области восемь педагогов победили в конкурсе на звание лучшего учителя

В традиционном конкурсе, проводимом с 2010 года, приняли участие 32 педагога из девятнадцати муниципальных образований региона. При выборе победителей комиссия учитывала, есть ли у педагога собственная методическая разработка по преподаваемому предмету, а также высокие результаты его учеников, использование в своей деятельности различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, также учитываются и профессиональные достижения самого учителя. Победителями регионального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году стали: Ольга Захарова, учитель биологии школы № 9 г.Коврова, Елена Иванова, учитель биологии школы № 25 г.Владимира, Елена Колесова, учитель биологии школы № 6 Кольчугинского района, Татьяна Кузнецова, учитель географии лицея № 1 округа Муром, Ольга Мирошник, учитель биологии школы № 19 округа Муром, Артем Мишулин, учитель биологии гимназии № 35 г.Владимира, Наталья Морозова, учитель русского языка и литературы школы № 2 округа Муром, Екатерина Пономарева, учитель русского языка и литературы лицея № 14 г.Владимира. Еще 20 учителей признаны лауреатами конкурса.