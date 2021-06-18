Юрьевпольчанка вместо прибора для маникюра получила посылку с розетками

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, минувшим летом в полицию обратилась 34-летняя жительница Юрьев-Польского, которая рассказала, что стала жертвой мошенника.

По словам женщины, она нашла на известном сайте объявлений сообщение о продаже маникюрного аппарата. Однако после оформления заказа в пришедшей посылке вместо обещанного аппарата оказались обычные бытовые розетки, а также бутылка с жидкостью. Ожидаемо, номер продавца оказался заблокирован.

Ущерб от сомнительной сделки составил 5000 рублей. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «мошенничество», а оперативники занялись розысками, которые в итоге дали результат. По подозрению в мошенничестве была задержана 24-летняя жительница Московской области. Девушка призналась, что на самом деле продавала аппарат для маникюра, но перед отправлением разбила его, потому и сложила в посылку то, что под руку попалось, а деньги возвращать не хотела.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Ущерб был возмещен полностью.