Во Владимирской области ищут нового директора департамента молодежной политики

Кандидаты на должность директора департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области должны быть специалистом или магистром по специальности «государственное и муниципальное управление», «менеджмент», «управление персоналом», «юриспруденция», «экономика», «организация работы с молодежью» или «педагог». Также они должны минимум четыре года проработать на государственной гражданской службе или по специальности. Предпочтение отдадут кандидатам, работавшим на руководящих должностях в аналогичных сферах (молодежная политика, реализация социальных и общественно значимых проектов, социальная политика) и имеющих опыта работы с молодежью, в общественных и некоммерческих организациях. Подать документы желающие стать директором могут лично в комитет государственной и муниципальной службы областной администрации либо на электронную почту kgms@avo.ru до 2 июля включительно. Напомним, новый директор должен сменить на посту Николая Костылева, проработавшего в этой должности всего несколько месяцев. Контракт с ним расторгли по соглашению сторон, как объясняли в администрацией. Причиной ухода стали личные обстоятельства.