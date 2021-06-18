Во Владимирской области продукты за месяц подорожали на 1,1 процент

Владимирстат подсчитал, что к июню, по сравнению с началом мая, цены на продукты выросли на 1,1%, на непродовольственные товары – на 0,9%, на услуги – на 0,2%. И продолжают расти. Так за последнюю неделю июня в регионе подорожали говядина, свинина и куры, сосиски, сардельки и колбаса, а также мясные консервы. Выросли цены на рыбу, молоко, детское питание, чай, конфеты, рис и даже соль. Морковь с 64,60 рублей за килограмм подскочила до 71,98 за кило, дороже стали картошка, капуста и яблоки. Зато репчатый лук, огурцы и помидоры стали немного дешевле – последние аж на пять и семь рублей за килограмм.