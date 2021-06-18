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Здоровье18 июня 2021 11:08

Во Владимирской области 18 июня коронавирусом заболел 61 человек

Четверть инфицированных приходится на Владимир
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 18 июня 2021 года лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Последний раз такие цифры мы видели в конце апреля.

Вот как распределились случаи по районам региона: 15 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Муромском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрьев-Польском 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 434 случая заболевания (7847 сл. в г. Владимире, 4160 сл. в Гусь-Хрустальном, 3780 сл. о. Муром, 2471 сл. в Ковровском, 2172 сл. в Александровском, 2022 сл. в Петушинском, 1443 сл. в Юрьев-Польском, 1346 сл. в Вязниковском, 1525 сл. в Кольчугинском, 1287 сл. в Суздальском, 1066 сл. в Собинском, 1084 сл. в Киржачском, 960 сл. в Меленковском, 815 сл. в Камешковском, 756 сл. в Гороховецком, 728 сл. в Селивановском, 537 сл. в Судогодском, 435 сл. в г. Радужном).