В Гусь-Хрустальном на улице Рудницкой сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.10 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о загоревшемся легковом автомобиле неподалеку от магазина.

Прибывшие на место расчеты огнеборцев увидели, что открытым пламенем горел моторный отсек легковушки. Так как вызов был своевременным, пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание и не дать машине сгореть полностью. Общая площадь пожара составила всего один квадратный метр. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.