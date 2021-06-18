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Происшествия18 июня 2021 11:03

В Гусь-Хрустальном на улице Рудницкой сгорел легковой автомобиль

ЧП произошло около полудня 17 июня в районе дома №3
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.10 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о загоревшемся легковом автомобиле неподалеку от магазина.

Прибывшие на место расчеты огнеборцев увидели, что открытым пламенем горел моторный отсек легковушки. Так как вызов был своевременным, пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание и не дать машине сгореть полностью. Общая площадь пожара составила всего один квадратный метр. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.