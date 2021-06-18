Во Владимирской области стали меньше сажать зерна и овощей

Как отмечают во Владимирстате, на 1 июня во Владимирской области в сельхозорганизациях, у фермеров и жителей посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 36,8 тысяч гектаров. Большую часть площади занимает пшеница - на 11,9 тысяч гектаров, кукуруза на зерно высажена на полутора тысячах гектаров, семена и плодовмасличные культуры – на 2,9 тысячах. гектаров, картофель - на 9,7 тысячах гектаров. Еще 2,9 тысяч гектаров занимают овощи. По сравнению с соответствующей датой 2020 года сократились засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на 18,3%, пшеницей засеяли территорию меньше на 18,2%,масличными культурами – на 6,5%, картофелем – на 8,3%, овощами – на 4,5%. При этом 96,0% засеянной территории приходится на сельскохозяйственные организации, крестьянские(фермерские) хозяйства засеивают 3,9%, хозяйства населения всего 0,1%. Но картофель и овощи в регионе большей частью выращивают жители, их долясоставляет74,1% и 84,1%соответственно. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевных площадях картофеля составляет 4,1%, овощей - 12,6%. Кукурузу на зерно и масличные культуры в области выращивают только сельскохозяйственные организации. Кстати, озимые культуры в сельхозорганизациях по данным на 1 июня погибли на площади 801 гектаров (2,2% их посева). Но с учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня в сельскохозяйственных организациях составила 70,7 тысяч гектаров - на 0,6 % больше, чем на эту же дату прошлого года.