Во Владимире хозяин квартиры обвиняется в убийстве своего гостя

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 36-летнего владимирца в убийстве.

По версии следствия, 10 февраля текущего года он в компании приятеля отдыхал у себя дома. Будучи в нетрезвом виде, хозяин поссорился с товарищем и в ходе ссоры несколько раз ударил его кухонным ножом на глазах у своей сожительницы и ее троих детей.

В результате гость скончался на месте происшествия. Что касается самого обвиняемого, то он свою вину полностью признал и раскаялся в преступлении. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.