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Происшествия18 июня 2021 10:15

Во Владимире хозяин квартиры обвиняется в убийстве своего гостя

Преступление произошло на глазах жены обвиняемого и его детей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 36-летнего владимирца в убийстве.

По версии следствия, 10 февраля текущего года он в компании приятеля отдыхал у себя дома. Будучи в нетрезвом виде, хозяин поссорился с товарищем и в ходе ссоры несколько раз ударил его кухонным ножом на глазах у своей сожительницы и ее троих детей.

В результате гость скончался на месте происшествия. Что касается самого обвиняемого, то он свою вину полностью признал и раскаялся в преступлении. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.