Во Владимирской области установлен особый противопожарный режим

В соответствии с распоряжением областной администрации, с 18 июня на всей территории региона снова вводится в действие особый противопожарный режим, означающий фактический запрет на разведение открытого огня.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в период действия ОПР запрещается разводить костры, сжигать мусор, проводить огневые работы и готовить пищу на открытом огне. В последнем случае под запрет попадают даже мангалы и барбекю.

Граждане за нарушение противопожарных правил в период действия ОПР могут быть оштрафованы на сумму от 2000 до 4000 рублей, предприниматели без образования юрлица — от 30 до 40 тысяч рублей, должностные лица от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица от 200 до 400 тысяч рублей.

Особый противопожарный режим действует до особого распоряжения. Следить за соблюдением запретов будут специальные патрульные группы в составе сотрудников МЧС, полиции и местных администраций.