В Струнино пожар на производстве случился из-за взрыва газа

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на деревообрабатывающем предприятии, расположенном на улице Островского города Струнино вечером 17 июня произошел взрыв газа.

В результате взрыва пострадали два сотрудника предприятия, один из которых был госпитализирован с ожогами более половины тела. Второй мужчина также находится в больнице.

- В результате взрыва произошло возгорание готовой деревянной продукции на сумму не менее 5 миллионов рублей, - сообщил официальный представитель СУ СК России по Владимирской области Станислав Белогубец.

В настоящее время по факту произошедшего Следком проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ. Причины взрыва газа также подлежат установлению.

Напомним — ЧП случилось седьмом часу вечера 17 июня. На место выезжали значительные силы и средства регионального ГУ МЧС. В результате пожара на деревообрабатывающем производстве сгорели котельная и два цеха, а также часть готовой продукции. Открытое горение было ликвидировано в 22.23 того же вечера.