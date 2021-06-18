Скончался бывший председатель Владимирского областного суда Юрий Беспалов

Юрий Федорович Беспалов родился в 1958 году в деревне Графинино Земетчинского района Пензенской области, и после армии поступил в Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского.

Уже после окончания учебы, с 1984 по 1987 год Юрий Федорович трудился в должности судьи Гусь-Хрустального городского суда, затем был судьей во Фрунзенском суде Владимира, а с 1994 года пришел на ту же должность в облсуд.

Далее Юрий Беспалов был председателем состава в Муромском городском суде, а с марта 2007 года был назначен на должность председателя Владимирского областного суда. На заслуженный отдых он ушел 14 июля 2008 года.

Юрий Федорович был доктором юридических наук, профессором, специализировался на семейном и ювенальном праве. С 2018 года был профессором кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия. Скончался Юрий Беспалов на 63 году жизни. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Федоровича.