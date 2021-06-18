В Струнино завершено тушение пожара на производстве пиломатериалов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, крупный пожар на производстве, случившийся на улице Островского города Струнино Александровского района вечером 17 июня, был ликвидирован.

В результате общая выгоревшая площадь составила 3000 квадратных метров. К месту ЧП по повышенному номеру вызова были стянуты все местные силы и средства, а также прибыли огнеборцы из Владимирского пожарно-спасательного гарнизона.

- По прибытии сил и средств в достаточном количестве были установлены пожарные насосные станции на ближайшем водоеме, который располагался в 200 метрах, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.

После этого при помощи нескольких стволов огнеборцы продолжили тушение, с которым удалось справиться достаточно оперативно. В ходе происшествия пострадали двое мужчин, с ожогами они были доставлены в больницу. После тушения огнеборцы принялись за разборку находившихся на территории пиломатериалов – именно их нагромождение составило главную трудность в ходе тушения.

Причины случившегося устанавливаются. Напомним – по факту пожара собственную проверку начала и прокуратура, которой предстоит выяснить, как соблюдалась на предприятии техника безопасности.

Всего в тушении были задействованы 27 пожарных машин и 49 человек личного состава МЧС.