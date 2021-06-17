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Происшествия17 июня 2021 21:27

В Струнино во время пожара на производстве пострадали два человека

Эти сведения сообщила прокуратура Владимирской области вечером 17 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает региональное надзорное ведомство, по факту крупного пожара на деревообрабатывающем производстве в городе Струнино Александровского района организована проверка. На место выехал прокурор Александровского района.

- Есть сведения о двух пострадавших, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в местную больницу, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

В настоящее время на месте ЧП работает большая группировка сил и средств МЧС, ликвидация пожара продолжается.

По итогам проверки прокуроры обещают дать оценку действиям руководства предприятия в части соблюдения безопасности условий труда.