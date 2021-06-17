В Струнино во время пожара на производстве пострадали два человека

Как сообщает региональное надзорное ведомство, по факту крупного пожара на деревообрабатывающем производстве в городе Струнино Александровского района организована проверка. На место выехал прокурор Александровского района.

- Есть сведения о двух пострадавших, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в местную больницу, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

В настоящее время на месте ЧП работает большая группировка сил и средств МЧС, ликвидация пожара продолжается.

По итогам проверки прокуроры обещают дать оценку действиям руководства предприятия в части соблюдения безопасности условий труда.