Оперштаб Владимирской области обсудит введение новых ограничений 18 июня

Как сообщил губернатор Владимир Сипягин, заседание оперштаба он проведет в 14:00 18 июня. На нем планируется обсудить рекомендации главного санитарного врача области Татьяны Даниловой, которая из-за роста заболевших коронавирусом предложила отменить в регионе все массовые мероприятия, в том числе на свежем воздухе и в том числе школьные выпускные, запретить дискотеки и ограничить работу кафе и ресторанов. Также предлагается треть сотрудников отправить на удаленку На заседании планируется выслушать мнение других участников оперштаба. Кстати, как отметил глава региона, сейчас во Владимирской области коэффициент распространения инфекции ниже среднего по стране, но специалистов настораживает тяжелое течение заболевания у сегодняшних пациентов. При этом жители Владимира отмечают, что распространению инфекции способствуют не столько дискотеки, сколько переполненные автобусы, которые стали ходить ещё реже.