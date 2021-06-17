В Струнино ликвидируют крупный пожар в производственном комплексе

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.27 огнеборцам поступила информация о пожаре в производственном здании по изготовлению пиломатериалов, расположенном на улице Островского города Срунино Александровского района.

- По прибытии установлено, что происходит горение двух цехов, котельной и готовой продукции на общей площади 9250 квадратных метров, - сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Мищенко.

В настоящее время объявлен повышенный номер вызова, к местным огнеборцам спешат на помощь еще 15 пожарных машин и 40 человек личного состава МЧС. Информация уточняется.