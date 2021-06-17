Во Владимире вводятся два временных автобусных маршрута

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с очередным заявлением «АДМ», отказавшимся в одностороннем порядке от нескольких своих маршрутов, объяснив это истечением контрактов, городские власти были вынуждены организовать временное автобусное сообщение.

Так, «АДМ» покидает маршруты №№15, 20С, 21С и 22. В связи с этим вместо них вводятся маршруты №19С и №30С.

Автобус №19С будет курсировать с 05.30 до 22.00 с интервалом в 15 минут по маршруту «Площадь Победы - Энергетик - Рябинка». Этому автобусу надлежит заменить рейсы «пятнадцатого» и «двадцать первого».

Автобус №30С поедет в эти же часы с таким же интервалом. Его маршрут будет следующим: «Площадь Победы - Спасское - Пиганово - Рябинка». Соответственно, он придет вместо «двадцатого» и «двадцать второго».

На линию выйдут машины большого класса, в них также будут действовать проездные билеты.

Кстати, власти города ничего не сообщили о маршрутах №32 и №12С, которые также ездили под эгидой «АДМ». С 17 июня их должна была взять в обслуживание компания-перевозчик «РТС», однако контракт с ней не был подписан в последний момент по техническим причинам. Не исключено, что именно «РТС» может выйти на линию вместо «выпавшего» перевозчика.