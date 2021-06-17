Более 800 владимирцев привились в мобильном пункте в гипермаркете «Глобус»

С 6 мая в мобильном пункте вакцинации, открытом в гипермаркете «Глобус», привики от коронавируса сделали 823 человека, из них более 160 человек получили второй компонент вакцины. Остальные завершили полный курс вакцинации в поликлинике по месту жительства. С 16 июня режим работы прививочного пункта изменился и увеличился на час, теперь вакцинация проводится с 10:00 до 14:00 каждый день, кроме воскресенья. Привиться можно без предварительной записи, но необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Помимо гипермаркета «Глобус» вакцинация от коронавируса организована в торговом центре «Саша» города Александрова. В зависимости от потребности вакцинация также проходит в общественных местах Коврова и Мурома. Рассматривается и вариант открыть пункт вакцинации во Владимире в гипермаркете «Лента». Всего по состоянию на 17 июня первый этап иммунизации прошли более 118 тысяч жителей Владимирской области, второй компонент вакцины получили свыше 100 тысяч человек.