Владимирец попался на продаже шпионского прослушивающего устройства

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Следственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота специальных технических устройств для негласного получения информации.

По версии следствия, 36-летний житель областного центра продал такой прибор, не имея на то лицензии. Сам прибор представлял передатчик аудиосигнала с двумя микрофонами, замаскированный под бытовую розетку. Проще говоря — это был жучок.

При этом продавец отлично понимал, зачем этот прибор нужен, и осознавал, что продавать такие предметы запрещено.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.