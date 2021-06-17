Владимирским родителям увеличили пособие на третьего и последующих детей

Ежемесячная выплата на третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста выросла до 11 294 рублей – величины прожиточного минимума на ребенка. В новом размере получать ее будут с июля этого года. выплата будет предоставляться в новом размере с июля текущего года. С начала 2021 года выплата предоставлялась в размере 9588 рублей, получать ее могут семьи с уровнем среднедушевого дохода, не превышающим величину среднедушевых денежных доходов населения в 1 квартале 2021 года (24 423 рубля). Тем, кто сейчас получает это пособие или получал его в 2021 году, но выплата прекращена в связи с достижением ребенком возраста трех лет, будет произведен перерасчет размера выплаты в беззаявительном порядке за истекший период с 1 января 2021 года. Доплата на счета получателей начнет поступать уже в текущем месяце. В июне ее размер составит 10236 рублей за полгода.