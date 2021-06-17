Заключенный Владимирского централа попался на подкупе надзирателя

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Ленинский районный суд вынес приговор 43-летнему мужчине, в настоящий момент отбывающему наказание в Т-2 УФСИН России по Владимирской области. Это учреждение более известно, как Владимирский централ.

Как установлено судом, в исправительную колонию строгого режима данный заключенный попал еще в 2016 году на 8 лет. Однако в связи с многочисленными нарушениями через некоторое время его перевели из колонии в тюрьму — значительно более строгое место заключения. Тюрьмой ему был избран именно Владимирский централ.

Однако узнику не понравилось в тюрьме, и он предложил одному из сотрудников Т-2 взятку, чтобы тот помог ему вернуться в исправительную колонию. Посредником в передаче взятки стал брат заключенного, который предложил сотруднику ФСИН 90 тысяч рублей. Тот отказался и предупредил, что взятка является преступлением, но брат заключенного все равно перевел тюремщику деньги на карту, привязанную к номеру телефона.

В результате самого заключенного суд приговорил еще к четырем годам лишения свободы за попытку дачи взятки. Примечательно, что половину срока ему придется сидеть в тюрьме, а вторую половину он все-таки проведет в колонии.

Что касается посредника, то в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство и до настоящего времени расследуется. Приговор в законную силу не вступил.