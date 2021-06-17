Во владимирском автосервисе спасли заблудившегося утенка

Фото из группы "Подслушано во Владимире"

Утенок забрел в один из владимирских автосервисов, расположенном на Московском шоссе, и, вероятно, отбившийся от своего семейства, но мастера не бросили пернатого на произвол судьбы. Его отвезли на озеро Семязино, где он прибился к утке постарше. Специалисты отмечают, что оперившийся и умеющий плавать утенок вполне может выжить без матери, прибившись к другой стае, особенно если он встал на крыло. Тем более, что сейчас корма на озере достаточно – не случайно там сейчас расплодились утки с утятами. Утята начинают сами питаться, как рождаются, и хорошо ходят, а их основной корм в природе – ряска, которой на Семязино достаточно. Кстати, отстать от своей семьи птенец мог, если его что-то напугало – в этот момент утята бросаются врассыпную.