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Происшествия17 июня 2021 15:15

В Муроме в столкновении двух легковушек пострадали оба водителя

ДТП случилось вечером 16 июня на улице Первомайской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 18.20 в районе дома 343, у здания школы, женщина 1967 года рождения, ехавшая на «Шевроле Лачетти», столкнулась с попутным автомобилем «Лада» четырнадцатой модели.

В результате аварии сама жензина получила ушиб мягких тканей головы, точно такой же диагноз врачи «скорой помощи» поставили водителю «Лады» - молодому человеку 2001 года рождения. Госпитализация обоим не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.