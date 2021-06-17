В Муроме в столкновении двух легковушек пострадали оба водителя

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 18.20 в районе дома 343, у здания школы, женщина 1967 года рождения, ехавшая на «Шевроле Лачетти», столкнулась с попутным автомобилем «Лада» четырнадцатой модели.

В результате аварии сама жензина получила ушиб мягких тканей головы, точно такой же диагноз врачи «скорой помощи» поставили водителю «Лады» - молодому человеку 2001 года рождения. Госпитализация обоим не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.