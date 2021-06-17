Во Владимире вводится особый противопожарный режим

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с установлением в городе сухой жаркой погоды на всей территории муниципалитета вводится категорический запрет на любое разведение открытого огня.

Официально запрет начинает действовать с 9 часов утра пятницы до особого распоряжения.

Напомним — в период действия особого противопожарного режима категорически запрещается не только разводить костры, но и сжигать мусор в бочках и даже жарить шашлыки на мангале на территории собственного придомового участка. Нарушителей из числа граждан ожидают штрафы от 2000 до 4000 рублей. Помимо этого вводится запрет на посещение лесов.