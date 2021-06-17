Во Владимирской области клещи за неделю покусали 159 человек

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 159 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка. Медики удалили клещей и сейчас наблюдают за пострадавшими. С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 29 клещей, доставленных населением, выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза. Напомним, Владимирская область не относится к эндемичным районам, но всем, кто едет в неблагополучные территории – отдыхать или в командировку – нужно сделать прививку от клещевого энцефалита. Привиться можно в поликлинике после консультации врача. Если клещ все же присосался, необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение для удаления клеща и решения вопроса для определения показаний к назначению экстренной специфической профилактики. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.