Во Владимире на федеральной трассе М-7 произошло тройное ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 16 июня в 07.20 на 14 километре Пекинки. Водитель «Лады» четвертой модели 1976 года рождения врезался в разделительный отбойник, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся со стоящим автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением мужчины 1985 года рождения.

После столкновения «Кашкай» ударил стоявшую сзади «Ладу» десятой модели под управлением 32-летнего водителя. В результате травму получил водитель «Лады». К счастью, ничего страшного не произошло- прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у него ушибы, и после оказания помощи отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.