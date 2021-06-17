Кольчугинец подделал больничный и попал под суд

Как установил суд, житель Кольчугино не позднее 12 января этого года решил не выходить на работу, где официально трудился. А чтобы не получить прогул, приобрел у неизвестного поддельный листок нетрудоспособности на свое имя с целью его дальнейшего использования. 12 января на работе, чтобы подтвердить факт отсутствия в период времени с 22 декабря 2020 года по 11 января 2021 года на рабочем месте на законных основаниях, он предъявил сотруднику отдела по расчету с персоналом фальшивый больничный на свое имя в качестве подлинного документа, освобождающего от выполнения трудовых обязанностей. За использование заведомо поддельного официального документа, освобождающего от обязанностей, он получил ограничение свободы на пять месяцев. В это время ему нельзя выезжать за пределы муниципального образования Кольчугинский район, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы. Также он должен являться на регистрацию раз в месяц в специализированный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.