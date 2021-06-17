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Здоровье17 июня 2021 14:11

За два дня во Владимирской области развернули 42 дополнительные койки для больных коронавирусом

Сейчас развернуто 870 коек
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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17 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 34373 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, 16 и 17 июня во Владимирской области дополнительно развёрнуто 42 ковидные койки. Из них 20 – в Вязниковской районной больнице, 10 – в Ковровской многопрофильной городской больнице №1, по 6 – в Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи и Меленковской районной больнице.

Сейчас действуют 870 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84,9 процента из них занято (739), свободна − 131 койка.

31995 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 49 человек. За период наблюдения в области отмечено 1239 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.