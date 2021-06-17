Муромлянина через суд заставляют расстаться с землей

Муромский городской суд поступило исковое заявление РФ в лице ГК «Российские автомобильные дороги» к местному жителю о принудительном изъятии объектов недвижимости для нужд страны. Земельный участок, принадлежащий муромлянину, расположен в границах нахождения указанной скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, поэтому, в соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства, подлежит изъятию. Поскольку к компетенции РОСАВТОДОР относится принятие решений об изъятии для федеральных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, они обратились в суд с настоящим иском и просят изъять для нужд РФ земельный участок, принадлежащий ответчику, с предоставлением возмещения за изъятие из федерального бюджета. Дело находится на стадии принятия к производству.