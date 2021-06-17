Жители Ковровского района слили 150 литров дизельного топлива

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28 и 59-летнего жителей Ковровского района. Мужчины обвиняются в краже.

- В апреле текущего года мужчины слили 150 литров дизельного топлива из цистерны, находящейся на территории деревоперерабатывающего предприятии, где они работали. Установить личности злоумышленников удалось, благодаря случайным очевидцам произошедшего, - рассказали в областном УМВД.

Мужчины были задержаны, пояснив, что планировали продать похищенное, однако, не сумев сделать этого, вылили топливо. В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.