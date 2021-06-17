Прививку от коронавируса сделали больше 33 тысяч владимирцев

По данным, полученным из городских учреждений здравоохранения, к исходу 16 июня первый компонент вакцины привит уже 33283 жителям Владимира. Оба компонента вакцины получили 28315 горожан. Очереди на прививку ожидают 772 человека.

Вакцинация граждан от коронавируса проводится в восьми лечебных учреждениях, расположенных в городе Владимире. Жители могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений. Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 36855 доз вакцины.