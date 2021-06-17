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Здоровье17 июня 2021 13:20

Во Владимирской области планируют запретить выпускные для старшеклассников

Роспотребнадзор обратился к губернатору с данным предложением
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Рост статистики по заболеваемости коронавирусом, а также учащение случаев госпитализации пациентов с "ковидом" не мог не привести к запретам. И владимирское управление Роспотребнадзора направило к губернатору рекомендации по ограничениям из-за надвигающейся "третьей волны".

В первую очередь, в ведомстве просят запретить выпускные старшеклассников. Для родителей это будет серьезным ударом, так как многие потратили уже много денег на "прощание со школой". И теперь оказаться ни с чем не хочется. Кстати, это будет также ударом и по общепиту и предприятиям сферы услуг.

Кроме того, Роспотребнадзором предлагается отменить абсолютно все массовые мероприятия, даже те, что проводятся на улице. В областной администрации пообещали в ближайшее время ответить нам на вероятность введения данных запретов.

"Пока данные рекомендации находятся на рассмотрении", ответила пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина.