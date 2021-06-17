Губернатор Владимир Сипягин сделал прививку от коронавируса

Губернатор Владимир Сипягин.

Глава 33 региона Владимир Сипягин сделал прививку от Covid-19. Видео момента вакцинации уже появилось на личных аккаунтах губернатора в социальных сетях.

Как объяснили в пресс-службе главы региона, Владимир Сипягин привился от коронавируса в городской больнице №5 города Владимира. Губернатор не стал снимать рубашку полностью, лишь оголил плечо. Процесс вакцинации снимали также местные СМИ.

Напомним, что Владимир Сипягин переболел коронавирусом еще в первую волну. Потом, по его же словам, он не прививался по медицинским противопоказаниям. Однако теперь сделать прививку было можно. Что глава региона и сделал, явно и в показательных целях - чтобы показать пример другим жителям Владимирской области.