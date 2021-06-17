Во Владимире ребенок получил травму в одном из местных батутных центров

Прокуратура города Владимира провела проверку случая, когда в одном из местных батутных центров ребенок получил травму во время прыжков на батуте.

Оказалось, что развлекательный комплекс работал с нарушением требований ГОСТа. На момент проверки организация эксплуатировала батутные арены и другие аттракционы без наличия необходимой разрешительной и эксплуатационной документации. Отсутствовали журналы учета допусков аттракциона к эксплуатации, учета технического обслуживания и ремонта. Не имелось информационной таблички с указанием: минимального возраста, минимального (максимального) роста посетителей, на которые рассчитан аттракцион и иных требований безопасности.

Прокуратура потребовала от владельца батутного центра устранить все нарушения, а самого предпринимателя привлекла к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.