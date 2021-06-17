Во Владимирской больнице №2 открывается ковидный госпиталь на 70 коек

Во Владимирской области вновь начали увеличивать количество коек. 18 июня на базе терапевтического и пульмонологического отделений Городской больницы №2 Владимира открывается ковидный госпиталь на 70 коек.

Госпитализация пациентов в терапевтическое и пульмонологическое отделения приостановлена. Пациентов, лежавших в этих отделениях переводят в городскую клиническую больницу №5 Владимира.

После открытия этого ковидного госпиталя специализированный коечный фонд во Владимирской области составит 898 мест. Напомним, 10 июня в Ковровской многопрофильной городской больнице №1 открыто 25 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией средней степени тяжести.

Департамент здравоохранения рекомендует владимирцам, не имеющим медицинских противопоказаний, не откладывать прохождение вакцинации и в ближайшее время привиться от коронавируса. По состоянию на 16 июня первый этап иммунизации прошли почти 117 тысяч жителей региона, второй компонент вакцины получили более 98 тысяч человек.