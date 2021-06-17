Во Владимирской области зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом с 1 мая

На территории Владимирской области 17 июня 2021 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Последний раз похожие цифры фиксировались 1 мая. Это еще одно доказательство, что в регионе начинается "третья волна" коронавируса.

Вот как распределились случаи по районам региона: 13 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Камешковском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 373 случая заболевания (7832 сл. в г. Владимире, 4154 сл. в Гусь-Хрустальном, 3774 сл. о. Муром, 2465 сл. в Ковровском, 2169 сл. в Александровском, 2019 сл. в Петушинском, 1441 сл. в Юрьев-Польском, 1344 сл. в Вязниковском, 1524 сл. в Кольчугинском, 1285 сл. в Суздальском, 1064 сл. в Собинском, 1081 сл. в Киржачском, 958 сл. в Меленковском, 812 сл. в Камешковском, 755 сл. в Гороховецком, 726 сл. в Селивановском, 536 сл. в Судогодском, 434 сл. в г. Радужном).