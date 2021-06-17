Более 3 тысяч выпускников Владимирской области сдали ЕГЭ по обществознанию

15 июня школьники 33 региона сдали единый государственный экзамен по обществознанию. Обществознание вошло в число самых популярных предметов по выбору среди выпускников региона. На участие в экзамене зарегистрировалось более 3 тысяч человек.

В этот день были задействованы 42 пункта проведения экзаменов. На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводилось 3 часа 55 минут. ЕГЭ по обществоведению не относится к числу обязательных предметов для получения аттестата, его выбирают выпускники, которым требуются баллы для поступления в вузы. Для этого требуется набрать минимум 42 балла. Результаты экзамена будут известны не позднее 30 июня.

Впереди выпускников ждут ЕГЭ по биологии, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.