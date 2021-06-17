В Коврове ликвидирован крупный пожар в цехе деревообработки

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.50 диспетчерам пожарной охраны поступил звонок, в ходе которого поступила информация о пожаре в производственном цехе, по адресу: микрорайон Заря, 10.

К месту происшествия выехали семь пожарных машин и 22 человека из числа личного состава МЧС. Из-за позднего вызова на момент приезда первых расчетов пламя уже охватило цех, в котором располагалась деревообработка. Пламя угрожало перекинуться на соседнее здание.

- Пожарные не дали огню распространиться на соседнее строение и ликвидировали пожар на площади 480 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате цех по производству прессованных опилок сгорел дотла, вместе с ним огонь уничтожил трактор и погрузчик. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.